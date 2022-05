Corsico. Fibromialgia: Comune tinto di viola per supportare i malati

Ultimo aggiornamento il 13 Maggio 2022 – 17:23

Corsico (13 maggio 2022) – In Italia colpisce tra i 2 e i 3 milioni di persone, con una prevalenza femminile (su dieci malati, nove sono donne) e un’età media tra i 25 e i 55 anni. Eppure, la fibromialgia è ancora una malattia “invisibile”. Per portare l’attenzione sulla patologia e supportare i diritti dei malati, ieri, in occasione della “Giornata mondiale della fibromialgia” l’amministrazione comunale ha illuminato di viola il municipio, in via Roma, aderendo alla proposta del Comitato Fibromialgici Uniti Italia.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia multifattoriale che, nonostante sia stata riconosciuta dall’OMS nel 1992, non è ancora stata inserita nel novero delle patologie invalidanti per le quali è garantita l’esenzione per le prestazioni sanitarie.

Redazione