Giornata di mobilitazione nazionale contro il DDL Concorrenza

Ultimo aggiornamento il 13 Maggio 2022 – 12:17

Presidio a Milano 15 maggio 2022, ore 11.30 Via Mercanti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2022. Associazioni e partiti della sinistra aderiscono alla mobilitazione nazionale per la difesa dei beni comuni fondamentali messi a rischio dal Disegno di legge sulla concorrenza e il mercato.

I comuni saranno espropriati dei propri beni comuni spingendoli a gestire le proprie attività, acqua, energia, trasporto pubblico locale, sanità, servizi sociali secondo logiche mercantili ed azzerando con ciò la loro storica funzione pubblica e sociale.

Milano è la capitale italiana degli investimenti dei fondi finanziari internazionali diretti a estrarre valore senza alcuna redistribuzione; qui il costo della vita è sempre più crescente, mancano alloggi per famiglie a basso reddito, la sanità è sempre più privatizzata.

Cittadine e cittadini milanesi stanno vivendo sulla loro pelle il fatto che le parole crescita, competitività e concorrenza, il mantra ideologico sul quale si fonda il DDL, senza il mantenimento di una forte regìa pubblica si traduce in precarietà, povertà e sfruttamento.

Per tutto questo, associazioni, movimenti e partiti della sinistra milanese chiamano a raccolta cittadine e cittadini per confermare il proprio impegno a difendere ciò che ad essi appartiene e che non deve essere svenduto al privato.

A Milano promuovono:

– Milano in Comune

– Comitato per il ritiro di qualunque autonomia differenziata Lombardia

– Attac Milano

– Attac Pavia

– Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Milano

Comitato Democrazia Costituzionale Vigevano Lomellina

– Associazione Costituzione BeniComuni

– Comitato milanese AcquaPubblica

– Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Milano

– DESR (Distretto Economia Rurale Solidale Parco Sud)

– Comitato ATM Pubblica

– Sinistra Anticapitalista Milano

– Comitato Palazzina Liberty Bene Comune

– Comitato Democrazia Costituzionale Vigevano e Lomellina

– Rete Comitati Metropolitani città di Milano

– Associazione Laudato Si

V.A.