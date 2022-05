La Festa Agricola di Cassano d’Adda celebra l’acqua e il cibo sano a km zero

Ultimo aggiornamento il 13 Maggio 2022 – 14:20

Domenica 15 maggio dalle 9 alle 19 – Via Vittorio Veneto

Mercato contadino, trattori, mostre e laboratori per bambini

​

(mi-lorenteggio.com) Cassano, 13 maggio 2022. L’importanza della risorsa idrica raccontata nella “capitale dell’acqua” del Milanese, dove scorrono il fiume Adda e i canali Muzza, Martesana e Retorto oltre alle rogge Vailata e Rivoltana. Domenica 15 maggio l’oro blu sarà al centro della Festa Agricola di Cassano d’Adda, organizzata dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza e da Campagna Amica con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la partecipazione di Anbi Lombardia (Associazione regionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) e del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.

L’appuntamento – precisa la Coldiretti interprovinciale – è dalle 9 alle 19 lungo via Vittorio Veneto e nelle piazze limitrofe, dove troveranno posto il mercato contadino e l’esposizione di trattori e macchine agricole moderne e d’epoca. Il taglio del nastro ufficiale della manifestazione è fissato alle ore 11: parteciperanno Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza; Fabio Colombo, Sindaco di Cassano d’Adda; Silvia Scurati, Consigliera di Regione Lombardia; Roberto Maviglia, Consigliere delegato della Città Metropolitana di Milano; rappresentanti delle altre istituzioni locali, dal Parco Adda Nord all’Associazione Territoriale dell’Adda Milanese, fino ai consorzi di Bonifica.

Già dalle 9, però, sarà possibile per i consumatori acquistare le eccellenze a km zero proposte nel farmer’s market di Campagna Amica. Frutta e verdura, formaggi vaccini e di capra, pane e biscotti, riso, agribirra, miele, salumi, olio, prodotti a base di canapa, farine di grani antichi, vini dell’Oltrepo Pavese e agrigelato con latte di capra: in tutto saranno una ventina – spiega la Coldiretti interprovinciale – le aziende agricole presenti nel mercato contadino, con la possibilità di gustare direttamente sul posto i loro prodotti durante gli agriaperitivi della mattina e della sera. Inoltre, intorno a mezzogiorno, Coldiretti e Campagna Amica offriranno una degustazione di risotto.

Durante la giornata sono previsti anche due laboratori per bambini: dalle 10.30 alle 12.00 quello per la preparazione del sale aromatizzato proposto da Cascina Claudina di Truccazzano; dalle 15 alle 17 quello con i giochi d’acqua ideato dall’Anbi, che alla festa porterà un modello in scala rappresentativo del ciclo idrico e che distribuirà materiale dedicato ai percorsi ciclabili lungo le alzaie dei canali irrigui e all’importanza dell’acqua per l’agricoltura e il territorio. Le iscrizioni ai laboratori saranno possibili direttamente sul posto.

Infine, durante la manifestazione – conclude la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – sarà visitabile una mostra curata dal Gruppo Artistico Cassanese, mentre alle 16 si potrà assistere a uno spettacolo di danza della All Dance Academy.​

V.A.