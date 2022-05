Milano. Navigli, mala movida: due giovani accoltellati nella notte

Ultimo aggiornamento il 13 Maggio 2022 – 12:36

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2022 – Ancora episodi molto violenti questa notte, dove sono rimasti coinvolti alcuni giovani in zona Navigli.

il primo episodio è avvenuto lungo l’alzaia del Naviglio a Grande, all’altezza del civico 98, dove un giovane di 26 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Rozzano, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica, per le ferite riportate da un’arma da taglio.

Il secondo episodio, è avvenuto sempre in zona Naviglio Grande, quindici minuti dopo, sempre lungo il Naviglio ma, all’inizio di Ripa di Porta Ticinese all’altezza del pdi via Valenza. Qui, un giovane di 28 anni è stato ferito gravemente sempre con un’arma da taglio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico si Milano.

Su entrambi gli episodi sono anche giunti i Carabinieri che indagano per risalire al movente, agli autori e se i due episodi sono collegati tra loro.

V. A.