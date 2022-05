Usmate Velate / Percorso pedonale Parco Borgia nuovo camminamento pedonale protetto

Ultimo aggiornamento il 13 Maggio 2022 – 15:27

I lavori creeranno un collegamento fra le via Da Vinci, Vittorio Emanuele e Milano

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 13 maggio 2022. Un nuovo camminamento pedonale protetto che metterà in collegamento l’ingresso del Parco Borgia in via Vittorio Emanuele con le vie limitrofe.

Si sono concluse nelle scorse ore le opere che hanno permesso di realizzare un nuovo spazio destinato ad accogliere il transito dei pedoni, fino ad oggi non esistente, con potenziale rischio per chi camminava diretto al Parco Borgia o in uscita verso la strada e le aree di sosta.

L’intervento voluto dall’Amministrazione Comunale va invece ad individuare un passaggio delimitato, a norma di legge, che metterà in relazione l’area verde con le strade circostanti, anche creando maggior ordine in occasione delle giornate di mercato. Al tempo stesso, viene innalzato il livello di sicurezza dei più piccoli utenti della strada che, in uscita dal Parco, non correranno più pericolo.

“E’ un collegamento che mancava e che risolve una criticità – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Dopo aver completamente riasfaltato via Milano, creato un nuovo tratto di marciapiede in via Da Vinci e aver realizzato un passaggio ciclo-pedonale privo di barriere architettoniche fra via Milano e via Casati, nella stessa zona completiamo il quarto intervento e stiamo inoltre valutando altre possibili migliorie per la mobilità pedonale”.

A completamento dell’intervento, è stata anche posata la nuova segnaletica orizzontale in via Casati e in via Vittorio Emanuele per identificare il passaggio riservato ai pedoni e migliorare la visibilità degli stalli di sosta.

V.A.