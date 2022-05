A Lourdes, dal 13 al 15 maggio 2022, il Pellegrinaggio Militare Internazionale del 2022: attesi oltre 10000 pellegrini

Ultimo aggiornamento il 14 Maggio 2022 – 10:33

(mi-lorenteggio.com) Lourdes, 14 maggio 2022 – Pace, concordia, preghiera e convivialità sono le parole d’ordine di questo pellegrinaggio internazionale che vive quest’anno la sua 62a edizione. Anche se il Pellegrinaggio Militare Internazionale non può attualmente raggiungere i suoi normali livelli di presenza pre-Covid, ovvero 15.000 soldati abituali, il Santuario è lieto di accogliere gli oltre 10.000 partecipanti provenienti da Europa, Africa o America, in particolare i pellegrini malati accompagnati dai membri dell’Hospitalité Notre-Dame des Armées e dai volontari del servizio Sanitario des Armées. Dopo un Web PMI 2020 e 2021, tutti sono tornati a Lourdes per rivivere i momenti salienti di questo tanto atteso pellegrinaggio nella Città mariana.

PUNTI SALIENTI DEL PELLEGRINAGGIO 2022

Venerdì 13 maggio

h.11:30 – Cerimonia militare sul sagrato del Rosario

h.21:00 – Apertura internazionale del 62° PMI presso la Basilica San Pio X

Sabato 14 maggio

dalle h.14:00 – Sfida internazionale sulla prateria del Santuario

dalle h.14:30 – Festival della musica in città

h.17:00 – Processione Eucaristica

h.21:00 – Fiaccolata mariana

Domenica 15 maggio

h.09:30 – Messa Internazionale presso la Basilica San Pio X

h.14:30 – Cerimonia di congedo presso la Basilica San Pio X