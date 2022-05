Atletica & Scuola: Oltre 400 studenti al Dante Merlo

Ultimo aggiornamento il 14 Maggio 2022 – 19:32

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 14 maggio 2022 – Grandissimo successo di partecipazione questa mattina a Vigevano, dove oltre 400 studenti delle classi IV e V primaria hanno dato vita questa mattina al Trofeo Dante Merlo, il classico appuntamento primaverile di atletica leggera su pista(nel mese di aprile si è disputato anche quello per le scuole medie) in memoria di Dante Merlo, il fondatore dell’Atletica Vigevano scomparso nel 1990, al quale è intitolato anche lo Stadio Comunale di Vigevano.

Finalmente, dopo due anni di assenza a causa del Covid, Atletica Vigevano in collaborazione con Comune di Vigevano, il Pool Vigevano Sport e gli istituti scolastici, è tornata ad organizzare uno degli appuntamenti sportivi più attesi. Massiccia è stata infatti la partecipazione di tutti gli Istituti Comprensivi del territorio e fortissimo l’entusiasmo dei ragazzi.

discipline nelle quali gli studenti si sono cimentati a rotazione erano: il salto in lungo, il lancio del vortex e i 50 metri piani. Oltre 4 ore ininterrotte di gare, ben orchestrate dagli istruttori del Pool Vigevano Sport e baciate da un caldo sole primaverile.

Oltre alle gare individuali, gli istituti scolastici si sono dati battaglia nella staffetta 8×50 metri che ha visto trionfare l’Istituto Comprensivo ‘Anna Botto’ sia in campo maschile che femminile nella staffetta riservata alle quarte. Stesso copione per l’istituto Comprensivo ‘Vittorio Veneto’ che ha sbaragliato la concorrenza sia con gli uomini che con le donne, nella gara riservata alle quinte elementari.

Molto sodisfatto il presidente di Atletica Vigevano Gianni Merlo che ha così commentato: “E’ stata ancora una volta una bellissima mattinata di sport, graziata del meteo e ben gestita grazie a tutte le persone che hanno collaborato. Abbiamo assistito anche a buoni risultati tecnici, ma soprattutto è stato importate rivedere questi ragazzi competere tra loro e vivere una mattinata di sano sport, lontani da smartphone e altri ausili elettronici”.

Comune di Vigevano era rappresentato dall’assessore allo sport Nunzia Alessandrino e dall’assessore al bilancio Brunella Avalle. Entrambe, fino all’ultimo si sono alternate per premiare i giovani atleti.

“Atletica Vigevano ancora una volta è riuscita ad organizzare una splendida mattinata non solo di sport, ma anche di aggregazione e inclusione, valori indispensabili per i nostri ragazzi in questo momento” – così Nunzia Alessandrino.

“E’ stata una mattinata molto positiva per questi ragazzi – queste le parole della Avalle – che sono stati appunto lontani dai cellulari e che si sono talmente divertiti da non essersi accorti di essere stati impegnati fino oltre le 13”.

Gli istituti scolastici presenti erano I.C. Anna Botto, I.C. Vittorio Veneto, I.C. Valletta Fogliano, I.C. Viale Libertà, I.C. Don Comelli, I.C. San Giuseppe.

Il prossimo appuntamento organizzato da Atletica Vigevano sono i Campionati Provinciali Giovanili, in programma nella serata giovedì 19 maggio (inizio gare ore 18) allo Stadio Comunale Dante Merlo. Nella stessa serata ci sarà anche una gara di salto con l’asta di livello internazionale, con la presenza del campione azzurro di decathlon Dario Dester e di tanti altri giovani azzurri.