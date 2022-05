BRUSIMPIANO (VA). SOCCORSA ESCURSIONISTA DOPO CADUTA

Ultimo aggiornamento il 14 Maggio 2022 – 21:38

(mi-lorenteggio.com) BRUSIMPIANO (VA), 14 maggio 2022 – Operazione di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 maggio 2022, per la Stazione di Varese del Soccorso alpino. Una escursionista di 75 anni è scivolata mentre si trovava nella zona delle Cascate del Trallo e ha riportato un trauma cranico; non era in grado di proseguire. Dopo la richiesta di aiuto, la centrale ha allertato i tecnici del Cnsas, sono intervenuti i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Como. In pochi minuti la donna è stata raggiunta, valutata e portata in ospedale a Varese in codice giallo. L’intervento è cominciato verso le 16:00 ed è finito poco dopo le 18:00.

