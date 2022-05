Milano. Incidenti in moto: in viale Enrico Fermi, feriti due 15enni; in via San Gregorio, ferito 45enne

Ultimo aggiornamento il 14 Maggio 2022 – 13:51

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2022 – Intorno alle ore 13.05 di oggi, in zona Niguarda, in viale Enrico Fermi, all’altezza con l’incrocio con via Ettore Majorana, davanti al Parco delle Favole, è avvenuto un incidente tra un veicolo e una moto. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica, il cui personale sanitario hanno soccorso due quindicenni, che dopo le prime cure, sono stati trasportati uno in codice verde, l’altro in codice giallo in ospedale.

Un altro incidente tra un’auto e una moto, è avvenuto alle ore 11.40, in via San Gregorio, nel centro cittadino, all’incrocio con via Tenca. Il motociclista, un uomo di 46 anni, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

Redazione