BAREGGIO – GIORNATA DEL VERDE PULITO: GRAZIE AI TANTI VOLONTARI

Ultimo aggiornamento il 15 Maggio 2022 – 19:08

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 15 maggio 2022 – Stamattina, insieme a tanti volontari, ho partecipato alla Giornata del Verde Pulito 2022, promossa da Regione Lombardia. Ringrazio il gruppo Bareggio Pulita, Legambiente e tutti i cittadini che ci hanno dato una mano a ripulire diverse aree del paese.

Rispetto agli anni scorsi la partecipazione è stata più elevata: evidentemente l’attenzione della nostra Amministrazione e le tante campagne mediatiche che stiamo portando avanti su questa tematica iniziano a dare i loro frutti anche per quanto riguarda la sensibilizzazione della cittadinanza. Sono contenta, in particolare, per la presenza di tante famiglie con bambini: il rispetto e la cura dell’ambiente è un tema importantissimo, da affrontare sin da piccoli sia in famiglia sia nelle scuole.

