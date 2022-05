22 maggio 2022 | Cortili Aperti torna per la 28° edizione: le più belle Dimore Storiche private di Milano aprono al pubblico

Ultimo aggiornamento il 16 Maggio 2022 – 7:36

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2022 – L’Associazione Dimore Storiche Italiane promuove la Giornata Nazionale ADSI, in occasione delle quali il Gruppo Giovani della Sezione ADSI Lombardia presenta a Milano domenica 22 maggio 2022 la XXVIII edizione dell’iniziativa Cortili Aperti, ormai divenuta una consuetudine cittadina dal 1994.

Con il Patrocinio e del Comune di Milano verranno aperti quest’anno i cortili delle più belle dimore storiche presenti in piazza Sant’Alessandro e dintorni.

Dopo lo strepitoso successo delle passate edizioni, torna anche quest’anno uno degli eventi primaverili più amati e suggestivi che il capoluogo meneghino regala ai tanti appassionati e cultori del patrimonio storico, artistico e architettonico italiano.

Questa giornata ha come obiettivo quello di far avvicinare il grande pubblico alle realtà delle Dimore Storiche Private, normalmente non accessibili, ed accrescere la consapevolezza dell’importanza e del ruolo fondamentale dei beni culturali di proprietà privata in Italia e a Milano.

Con il patrocinio di e del Comune di Milano grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro entusiasta dei giovani volontari under 35 di ADSI Lombardia, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con ultimo ingresso alle ore 17.30, si potranno visitare i cortili dei seguenti Palazzi:

Palazzo Annoni – Corso di Porta Romana 6

Palazzo Recalcati – Via Amedei 8

Collegio di Sant’Alessandro – Piazza Sant’Alessandro 1

Palazzo Trivulzio – Piazza Sant’Alessandro, 6

Palazzo Stampa di Soncino – Via Soncino, 2

Cortile degli Spiriti Magni – Via Cardinal Federico, 2

Chiostro Trivulziano – Via Sant’Antonio, 12

Palazzo Greppi – Via Sant’Antonio, 12

Cortile di via Carducci 38 – Via Carducci, 38

L’accesso ai cortili sarà come sempre libero e gratuito. In ogni cortile saranno presenti i giovani volontari ADSI a disposizione dei visitatori per tutta la giornata. Un infopoint sarà attivo tutto il giorno nel cortile d’onore di Palazzo Annoni, Corso di Porta Romana 6.

Anche quest’anno sarà possibile ottenere, a fronte di una piccola donazione una guida illustrativa ai Cortili visitabili. Il ricavato verrà devoluto al restauro di un raro volume della Biblioteca Ambrosiana.

Il ricavato delle edizioni 2019 e 2021 è stato devoluto per il restauro di un raro manoscritto del 1700 presente nella Biblioteca Nazionale Braidense.

Con il ricavato della Giornata Nazionale A.D.S.I. “Cortili Aperti 2019 e 2021” i volontari del Gruppo Giovani Lombardia hanno deciso di finanziare il restauro del raro manoscritto del 1700 conservato nella Biblioteca Nazionale Braidense.

Da sempre il Gruppo Giovani di A.D.S.I. Lombardia ha finanziato molteplici restauri di opere d’arte di pubblica fruibilità. Tra gli interventi più importanti: il restauro di quattro dipinti raffiguranti i Dottori della Chiesa nella Chiesa di Santa Maria della Passione; il restauro del libretto dell’opera lirica “Ero e Leandro” di Giovanni Bottesini e messa in scena a Crema con l’Associazione musicale Bottesini; l’ultimo ricavato è stato devoluto per il restauro di due specchiere con cornice lignea intagliate e dorate presenti nel salone degli specchi di Palazzo Arese Litta.

ATTIVITA’ NEI CORTILI

Esposizione di auto storiche grazie al Club Milanese Autoveicoli d’Epoca

Grazie alla ormai consueta collaborazione con il CMAE – Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca – i visitatori potranno inoltre ammirare le preziose auto d’epoca in mostra in Palazzo Stampa Soncino e nel cortile di via Carducci 38.

Visite guidate a cura di MilanoGuida

Per tutti coloro che desiderano approfondire la storia dei luoghi e dei palazzi, aperti in occasione della manifestazione, sono in programma speciali visite guidate curate da MilanoGuida.

I tour partiranno ogni quarto d’ora dall’infopoint di Palazzo Annoni, in Corso di Porta Romana 6 ed avranno una durata di circa 90 minuti.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione all’indirizzo: https://www.milanoguida.com/cortili-aperti/

Le visite guidate partiranno ai seguenti orari: 10.00 – 10-15 – 10.30 – 10.45 – 11.00 – 11.15 – 11.30 – 11.45 – 12.00 – 12.15 – 12.30 -12.45 – 13.00 – 13.30 – 13.45- 14.00 – 14.30 – 14.45 – 15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 – 16.00 – 16.30

E’ necessario presentarsi con 15 minuti di anticipo al banco di MilanoGuida presente all’infopoint.

Si ricorda che i posti sono limitati e che le visite sono prenotabili fino ad esaurimento posti; è consigliata la prenotazione online.

La quota di partecipazione alla visita guidata è di 18 € per gli adulti, 12 € dai 6 ai 18 anni e gratuito per i bambini fino ai 6 anni. La quota comprende: visita guidata di 90 minuti condotta da una guida laureata in storia dell’arte e regolarmente abilitata alla professione, sistema di microfonaggio per una migliore fruizione della visita, tessera e bollino Milanoguida che permettono di ottenere una visita guidata gratuita.

Concerti con Resonance Piano

Quest’anno si propone una musica di innovazione, senza l’impegno di alcun autoparlante: sarà infatti il legno di risonanza ad amplificare ogni strumento musicale utilizzato, ma anche la voce e la presentazione degli Artisti che suoneranno per voi. Quindi una performance musicale ispirata alla natura e alla sostenibilità. Verrà infatti usato un Resonance Piano a coda, un nuovo strumento musicale che rappresenta “un ponte” temporale e tecnologico fra il mondo acustico e quello digitale, che ci regalerà il suono naturale dalla tavola armonica di questo strumento, messa in vibrazione da una tecnologia tutta italiana, nuova ed unica al mondo. Resonance è infatti il primo pianoforte che suona “senza le corde” ma che mantiene la timbrica e l’anima del suono naturale della sua tavola armonica in Abete di Fiemme (il famoso Legno dei violini di Stadivari).

I concerti con il Resonance Piano verranno proposti nell’elegante Cortile di Palazzo Annoni in Corso di Porta Romana 6 secondo il seguente programma:

Dalle 10:00 alle 13:00

Ore 10:00 – Presentazione a cura di Elena Migliorini

Ore 10:30 – Concerto di Sara Chelli, Musiche di L. Einaudi, S. Stevens, C. Debussy

Ore 11:00 – Concerto dei No Mindless Scroll, Musiche originali

Dalle 14:00 alle 17:30

Ore 14:00 – Concerto di Angelo Di Leonforte, Musiche di A. Di Leonforte, G. Gershwin, C. Porter, T. Monk

Ore 15:00 – Concerto di Rita Ciancio, Musiche originali

Ore 15:30 – Concerto dei Califano, Musiche originali

Ore 16:00 – Concerto di Pietro Formail, Musiche originali

Ore 16:45 – Concerto di Andrea Tonoli e Fabrizio Grecchi, Musiche originali

Come ogni anno, a fronte di un’offerta minima di 5 euro, saranno a disposizione del pubblico delle eleganti guide illustrative con l’itinerario consigliato e la storia di tutti i palazzi visitabili. Il ricavato delle offerte permetterà come ogni anno di finanziare il restauro di un’opera d’arte di pubblica fruibilità.

La manifestazione “Cortili Aperti” è stata accompagnata, anno dopo anno, da un crescente consenso di stampa e da una grande partecipazione. La speciale possibilità di conoscere alcune delle bellezze nascoste della nostra città visitando per un giorno dei cortili di notevole pregio architettonico e storico, normalmente non accessibili, ha sempre attirato un grande pubblico, toccando in diversi anni la soglia delle 50.000 presenze.

Tale iniziativa, nelle edizioni passate dal 1994 ad oggi, ha interessato vari quartieri del centro cittadino. In particolare, negli ultimi anni, le zone di via Borgonuovo (2014), Via Cappuccio (2015), piazza Sant’Alessandro (2016), via Manzoni (2017), corso Venezia (2018), via Cappuccio (2019), Brera (2021).

Nel corso degli anni, “Cortili Aperti” ha permesso all’Associazione di raccogliere contributi significativi, devoluti al restauro di importanti opere d’arte pubblicamente fruibili quali l’altare e la pala d’altare della Chiesa di Santa Maria al Castello, i quattro dipinti raffiguranti i Dottori della Legge all’interno della Chiesa di Santa Maria della Passione, due pregevoli tele del Museo del Risorgimento e 98 tavolette lignee cinquecentesche conservate al museo Poldi Pezzoli. Nel 2009, il ricavato delle offerte raccolte per le guide illustrative del percorso ha permesso il restauro dell’opera lirica “Ero e Leandro” di Giovanni Bottesini, un’opera non più rappresentata dall’Ottocento e oggi interamente recuperata, messa in scena al teatro San Domenico di Crema nel settembre 2009. Nel 2013, con il ricavato dei contributi raccolti si è finanziato il restauro di due tavolette lignee di Bernardo Zenale, custodite nella “camera rossa” del Museo Bagatti Valsecchi. Con i ricavati delle edizioni del 2014 e 2015 si è finanziato il progetto “Invito a Palazzo”, ovvero sei pièce teatrali in costume svoltosi a Palazzo Litta per EXPO.

L’organizzazione dei Cortili Aperti a Milano si colloca nell’ambito delle “Giornate Nazionali ADSI” – organizzate quest’anno il 22 maggio 2022 – ovvero l’iniziativa annuale promossa dall’Associazione delle Dimore Storiche Italiane, che ha come obiettivo di diffondere fra il grande pubblico una più ampia conoscenza delle Dimore Storiche e una maggiore consapevolezza della rilevanza degli edifici privati di importanza storico-artistica all’interno del panorama dei beni culturali italiani.