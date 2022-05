Cesano Boscone. Ancora novità per il Q.re Tessera: il Centro civico e il teatro Piana saranno ristrutturati grazie ai fondi del PNRR e del Comune

Ultimo aggiornamento il 16 Maggio 2022 – 14:34

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 16 maggio 2022 – Il Centro Civico di via Turati sarà rimesso a nuovo grazie ai fondi del Pnrr – il Piano nazionale di ripresa e resilienza – e del Comune di Cesano Boscone. L’importo lavori ammonta a 4,1 milioni di euro e derivano in parte, 3,7 milioni, dal PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e circa 400 mila euro da fondi comunali.

Nuovi spazi polifunzionali per i cittadini, per la socialità, le associazioni e la polizia locale, un centro medico, spazi espositivi, efficientamento energetico, un parco fotovoltaico sulle coperture e la completa riqualificazione del teatro Piana. E’ questo l’esito della partecipazione del Comune al bando Pnrr – Piani urbani integrati inserito nel progetto di Città metropolitana “Come in – Spazi e servizi di inclusione per le comunità metropolitane”.

Il progetto nel dettaglio prevede 510 mq di belvedere, 210 mq di sale polivalenti, 315 mq di dehor e di luoghi destinati allo svago, 130 mq di punto ristoro e alla caffetteria, 500 mq di spazi connettivi e espositivi, 360 mq destinati alle attività associative, 330 mq alla sede della Polizia locale e 185 mq al centro medico.

L’edificio sarà ad alta efficienza energetica, classe A2, e ospiterà sulle coperture un parco fotovoltaico da 857 mq. Il progetto prevede anche la completa riqualificazione del teatro Piana. Tra le particolarità interessanti e attrattive del progetto di riqualificazione c’è la trasformazione del tetto della sede dei vigili e del teatro Piana in una nuova piazza sopraelevata, un belvedere, che ospiterà un punto di ristorazione ed eventi per raggiungere il quale verrà inserita una nuova scala esterna. Inoltre il vecchio cortile interno, attualmente inutilizzato, diventerà una nuova piazza coperta e polifunzionale, il nuovo punto di riferimento per il Centro Civico in cui si potranno tenere anche convegni, avvenimenti e mostre culturali di ogni genere, spettacoli, esibizioni, dibattiti e altre attività sociali.

“Stiamo centrando molti obiettivi predisponendo progetti di grande qualità e di questo ne beneficeranno tutti i cittadini di Cesano Boscone – commenta il Sindaco Simone Negri. Dovremo essere altrettanto bravi ed efficienti nel rispettare i rigidi tempi di realizzazione, purtroppo imposti dalle norme del Pnrr. Belvedere, punto ristoro, sale polivalenti ed espositive, efficienza energetica e parco fotovoltaico sono le novità del progetto di ristrutturazione complessiva del Centro civico che daranno respiro e completeranno l’opera aprendola alla comunità Cesanese”.

“Riqualificazione sempre orientata al miglioramento dell’efficienza energetica e alla diffusione delle energie rinnovabili – aggiunge l’assessore alle Opere pubbliche, Marco Pozza. Questo il nostro obiettivo anche nell’ambizioso progetto di ristrutturazione del centro civico, un disegno che permetterà di mettere a disposizione dei cesanesi un luogo di servizi, di intrattenimento e di socialità”.