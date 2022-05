Concerto Radio Italia Live, gli orari dei mezzi pubblici: M1 e M3 chiudono più tardi, Duomo chiusa

Ultimo aggiornamento il 16 Maggio 2022 – 14:43

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2022 – Sabato 21 maggio è in programma il concerto di Radio Italia in piazza Duomo. In questa pagina trovate tutte le informazioni per raggiungerlo e rientrare con i mezzi pubblici. In metrò, potete pagare con carte contactless evitando la coda per fare il biglietto.

M1 e M3 aperte fino a tarda notte. M1 termina a Molino Dorino – mappa della rete

Le linee M1 e M3 sono potenziate e chiudono più tardi. I treni della M1 in viaggio dopo il normale orario fanno capolinea a Molino Dorino e non a Rho Fieramilano. Gli ultimi treni partono dalle stazioni del centro intorno all’1:10 circa. Qui sotto trovate gli orari.

M1

dal centro per Rho Fieramilano ore 00:13

dal centro per Bisceglie ore 1:10

dal centro per Molino Dorino ore 1:20

dal centro per Sesto FS ore 1:13

M3

dal centro per Comasina ore 1:10

dal centro per San Donato ore 1:11

Dopo le 14 chiusa la stazione Duomo

A partire dalle 14 fino a termine servizio i treni M1 e M3 saltano la fermata di Duomo, chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Per cambiare linea usate le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna.

Per raggiungere piazza del Duomo

Scendete alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Parcheggi aperti fino alle 2

I parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano, Bisceglie, Maciachini e San Donato prolungano l’orario di apertura fino alle 2 di notte. Trovate l’elenco dei parcheggi a questa pagina.

Bus notturni

Come ogni sabato sera, dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi insieme alle altre linee notturne. Le trovate tutte a questa pagina.

Evitate la coda per il biglietto. In metrò pagate con carta contactess – come funziona

Andate direttamente ai tornelli color arancio. Avvicinate il bancomat o una carta di credito al lettore quando entrate, avvicinateli sempre anche quando uscite. Non ci sono commissioni, pagate solo il costo della tariffa. Il pagamento funziona su tutte le linee M1, M2, M3 e M5. Non vale sulle linee S e sui treni.

Tram deviati nel pomeriggio

A partire dalle ore 13 circa i tram delle linee 2, 3, 12, 14, 16 e 19 sono deviati e le vetture potrebbero essere rallentate. Considerate maggiori tempi di percorrenza e attese più lunghe del solito alle fermate.

ATM Point di Duomo chiuso dopo le 13:30

In alternativa all’ATM Point di Duomo, considerate gli sportelli di Cadorna o Centrale, aperti dalle 7:45 alle 20.