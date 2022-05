Ultimo aggiornamento il 16 Maggio 2022 – 21:12

(mi-lorenteggio.com) Melzo, 16 maggio 2022 – Intorno alle ore 19.00, una donna di 56anni è stata soccorsa dal personale medico dell’elisoccorso e trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, per le ferite riportate durante un investimento mentre era il bici tra via Togliatti e via Colombo. Sul posto erano accorse anche due ambulanze e un’automedica oltre alle forze dell’ordine.

Redazione