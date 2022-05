A PALAZZO PIRELLI INAUGURATA MOSTRA ITINERANTE DELL’UNAVI

Ultimo aggiornamento il 17 Maggio 2022 – 17:20

Milano, 17 maggio 2022 – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale è intervenuto questa mattina a Palazzo Pirelli al convegno ‘Sui passi della violenza’. L’incontro, organizzato dall’Unione Nazionale Vittime (Unavi), ha aperto una mostra itinerante caratterizzata da un’esposizione di 14 quadri che rappresentano eventi violenti molto noti alle cronache.

“Occorre una seria revisione delle leggi – ha aggiunto detto l’assessore – che guardi principalmente alla tutela della vittima e non di chi commette reati. Riconosco all’Unavi di aver fornito importanti indicazioni per l’approvazione del ‘Codice Rosso’, per l’innalzamento dell’indennizzo ai famigliari delle vittime di reato e di essersi impegnata molto sulla legittima difesa”.

“Proprio su quest’ultimo argomento – ha proseguito – ribadisco come la Lombardia sia la prima Regione in Italia ad aver previsto un supporto alle spese legali di chi deve difendersi dall’accusa di eccesso di legittima difesa e, successivamente, viene assolto”.

Tra i presenti Aldo Claris Appiani (figlio ucciso in tribunale a Milano), Mario Cattaneo (oste di Lodi, si difese uccidendo i rapinatori), Giovanni Petrali (tabaccaio piazzale Baracca per difendersi da una rapina uccise il rapinatore), Maria Catrambone (mamma di Michele, suicidatosi per atti violenti di bullismo) Rosita Solano (genitori uccisi in rapina in casa), Monica Marchioni (il figlio ha tentato di uccidere entrambi genitori riuscendo solo con il padre), Stefania Ripoldi (figlia Antonietta uccisa durante rapina in casa), Michele Matti Altadonna (fratello minore morto in Ponte Morandi), Giuseppe Morganti (la compagna lo ha sfigurato lanciandogli acido in faccia), Diego Raggi (fratello Davide ucciso con bottiglia rotta).

L’assessore ha ringraziato l’Unione Nazionale Vittime e l’artista Sergio Brambillasca per aver organizzato questa iniziativa.