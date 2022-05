CETEC alla Prima Festa del Naviglio Pavese il 22 maggio 2022

Ultimo aggiornamento il 17 Maggio 2022 – 12:23

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2022 – Domenica 22 maggio 2022 a Milano un nuovo appuntamento culturale che mette in rete diverse realtà del territorio del Municipio 6 per la Prima Festa del Naviglio Pavese.

Ad alternarsi lungo l’Alzaia Naviglio Pavese artisti, musicisti, eventi e street food che vedono la presenza non solo dei ristoratori, degli ospiti commercianti, ma soprattutto il coinvolgimento di artisti che abitano spazi all’aperto e al chiuso dei Navigli di grande valore simbolico.

La compagnia teatrale del CETEC Dentro/Fuori San Vittore, che dirige lo Spazio Alda Merini,

realizza due performance open air dedicate alla Poetessa dei Navigli, a cui partecipano le attrici

Gilberta Crispino e Dana Sikorska dirette da Donatella Massimilla, con aforismi, canzoni e narrazioni ispirate alla vita e all!opera di Alda Merini.

Donatella Massimilla, (foto di Chiara Marigliano)



Il programma culturale del Cetec prosegue nel Giardino e alla Casa Museo di Via Magolfa, 30 con la presentazione del libro “Da Dio, da solo” di Alessandra Bertin, un saggio, un manuale, una raccolta di pensieri e riflessioni, che nasce dall’ascolto di centinaia di persone in una saletta colloqui aziendale.

Un viaggio al centro di noi stessi. Una via inversa per l’anima che parla dell’esistenza, della vita, della quotidianità.

A seguire per ‘Milano Piano City’, in collaborazione con il Municipio 6, il concerto “L!anima del suono attraverso il pianoforte” di un gruppo di giovani artisti di talento scelti da Bettina Ruben: Bianca Benzing, Zoe Tedesco, Jakob Steinhausen e Leonardo Longo, con musiche di Bach, Beethoven, Mozart, Schumann e Chopin.

Dana Sikorska, Ph Chiara Marigliano





A fare da cornice agli eventi dello Spazio Alda Merini la bellissima mostra del pittore toscano Paolo Gennaioli “A Merini Amori”, in programma fino a domenica 28 maggio.



Programma Prima Festa del Naviglio Pavese

22 maggio



11:30 CETEC “In viaggio con Alda Merini”: versi e canzoni c/o Alzaia Naviglio Pavese angolo via Magolfa

15:00 – 16:00 Concerto di musica popolare in milanese a cura di DRAM c/o Alzaia Naviglio Pavese

angolo via Magolfa

15:00 – 18:00 In tutta l!area della festa performance itineranti di artisti circensi

17:00 Performance CETEC “In viaggio con Alda Merini”, versi e canzoni c/o Alzaia Naviglio

Pavese Ponte davanti a Via Gola

17:00 – 19:00 “Fanfara Balcanico Quartet” (Daniele De Marco fisarmonica, Raffaele Kohler

tromba, Luciano Macchia trombone ed Elio Marrapodi chitarra) lungo Alzaia Naviglio Pavese.

18:00 – 19:00 Concerto di musica popolare in milanese a cura di DRAM c/o Ponte di via Borsi

18:00 “Da Dio, da solo” di Alessandra Bertin presentazione del libro presso Spazio Alda Merini

18:00 – 19:00 Performance fisica con musica di Nicola Colleoni di Performarte in diversi luoghi

20:00 Concerto “L!anima del suono attraverso il pianoforte” per Piano City Milano in

collaborazione con il Municipio 6 presso Spazio Alda Merini



Per informazioni:

organizzazionecetecedge@gmail.com

La partecipazione agli eventi è gratuita

(foto di Chiara Marigliano)