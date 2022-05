Distretto Urbano del Commercio di Buccinasco, l’Amministrazione comunale ha deciso di partecipare al bando regionale

Ultimo aggiornamento il 17 Maggio 2022 – 22:15

Buccinasco (17 maggio 2022) – La Giunta comunale nei giorni scorsi ha deciso di aderire al bando regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024” che ha lo scopo di promuovere e consolidare le economie locali nei Distretti del Commercio, come quello nato a Buccinasco proprio per favorire il commercio del territorio e ottenere finanziamenti.

Il bando pubblicato da Regione Lombardia è la prima occasione da cogliere. Il Comune, insieme a eventuali partner privati, potrà presentare il suo progetto dal 27 maggio fino al 6 settembre 2022: l’Amministrazione comunale parteciperà con più progetti per ottenere un finanziamento fino a 630 mila euro per realizzare (insieme a fondi comunali) un grande mercato metropolitano al coperto in una struttura che potrà ospitare anche eventi, mostre, spettacoli e altre iniziative.

Si vuole anche mettere a disposizione di artigiani, start up e imprese individuali uno spazio condiviso per realizzare le proprie attività.

“Lo scorso mese di ottobre – dichiara l’Amministrazione comunale – abbiamo deciso di costituire il Distretto Urbano del Commercio di Buccinasco, siglando nei mesi successivi un importante accordo con l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano Lodi e Brianza per realizzare politiche attive e azioni comuni per lo sviluppo del commercio locale. Tra gli obiettivi, anche la possibilità di accedere a bandi importanti come questo che ci consentirà di realizzare un ‘progetto di eccellenza’ e riqualificare strutture, anche da acquisire da privati, per promuovere il commercio e le imprese locali, incentivare lo sviluppo di nuove attività e creare incubatori di imprese e nuovi posti lavoro con spazi per artigiani e start up”.