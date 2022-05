Incidente stradale auto moto a Vanzago: 17enne soccorso con l’elicottero

Ultimo aggiornamento il 17 Maggio 2022 – 15:59

(mi-lorenteggio.com) Vanzago, 17 maggio 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.15, lungo la Sp 229, all’altezza con via Monte Grappa, un 17enne, alla guida di una moto, è rimasto gravemente ferito, dopo un incidente con una vettura. Per l’impatto e la caduta, il ferito ha riportato un trauma cranico, un trauma al volto, un trauma ad un arto inferiore con frattura e un trauma arto superiore. Il personale medico dell’elicottero, dopo le prime cure, lo ha trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso. Illeso, il conducente della vettura, un uomo di 40anni. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico è stato temporaneamente deviato.

V. A.