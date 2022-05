Ultimo aggiornamento il 17 Maggio 2022 – 11:34

(mi-lorenteggio.com) Roma, 17 maggio 2022 – La straordinaria interprete del Neo Soul MACY GRAY annuncia le date italiane di “The Reset Tour”, prodotte e distribuite da Vivo Concerti. La cantante si esibirà lunedì 17 ottobre a Milano all’Auditorium Fondazione Cariplo, martedì 18 ottobre a Roma al Teatro Brancaccio e mercoledì 19 ottobre a Padova al Gran Teatro Geox. Nel tour Macy Gray è accompagnata dalla band The California Jet Club.

Natalie Renee McIntyre, in arte Macy Gray, è nata a Canton, in Ohio, il 6 settembre 1967. Appassionata di musica fin da bambina, ha sempre coltivato il sogno di diventare una cantante. Si trasferisce a Los Angeles e inizia a esibirsi in alcuni locali jazz. Notata da alcuni discografici, viene messa sotto contratto nel 1999 e pubblica subito un album che diventerà un classico del neo soul: On How Life Is, che contiene la hit mondiale I Try, vincitrice nel 2001 ai Grammy Awards nella categoria “Best Female Pop Vocal Performance” e nominata nelle categorie “Record of the Year” e “Song of the Year”.

Continua a riscuotere successo con la pubblicazione nel 2001 del suo secondo album, The Id, prodotto da Rick Rubin e ricco di grandi collaborazioni, come quella con Erykah Badu. Nel corso del decennio resta una delle voci più importanti del pop soul e del contemporary R&B; la sua carriera continua nel 2016 , quando torna alle radici soul jazz con l’album Stripped, un’antologia completa di brani inediti, cover e remake.

Nel 2022 Gray è stata confermata fra i 56 artisti che parteciperanno all’American Song Contest in rappresentanza dello stato dell’Ohio.

I biglietti per le date del tour saranno disponibili su vivoconcerti.com a partire da venerdì 20 maggio alle ore 9.00 e nei punti vendita a partire da mercoledì 25 maggio alle ore 9.00.