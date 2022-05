MILANO, DA GOVERNATORE REGIONE LOMBARDIA SOLIDARIETÀ A PRESIDENTE COMUNITÀ EBRAICA: GESTO GRAVE E VILE

Ultimo aggiornamento il 17 Maggio 2022 – 16:09

Milano, 17 maggio 2022 – “Solidarietà e vicinanza”. Ad esprimerle è il governatore della Regione Lombardia, anche a nome dell’intera Giunta della Lombardia, a Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano dopo aver appreso la notizia dell’invio all’indirizzo della sua abitazione di una busta con proiettili. “Un gesto tanto grave e preoccupante, quanto vile. Ogni aggressione e ogni forma di minaccia va condannata senza ‘se’ e senza ‘ma’. Mi auguro – ha concluso il presidente – che gli inquirenti riescano a individuare gli autori di questo reato”.

“Solidarietà e vicinanza mia, e di tutta la Lega, al presidente della Comunità Ebraica milanese, Walter Meghnagi, per la lettera con proiettile indirizzata al suo domicilio milanese. Stiamo assistendo ad una deriva inquietante a Milano e in Lombardia, con minacce al governatore Attilio Fontana e al sindaco Giuseppe Sala, con le contestazioni alla Brigata Ebraica il 25 aprile a Milano, con le sedi della Lega in Lombardia da mesi sotto attacco costante, continuamente vandalizzate. Stiamo assistendo ad una deriva pericolosa e inquietante e chi la minimizza o la sottovaluta sta scherzando con il fuoco.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.