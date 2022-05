Incidente in montagna: deceduto escursionista sul Monte Pizzo Truzzo

Ultimo aggiornamento il 18 Maggio 2022 – 23:22

SAN GIACOMO FILIPPO (SO), 18 maggio 2022 – Un escursionista ha perso la vita oggi pomeriggio, mercoledì 18 maggio 2022, sul Pizzo Truzzo. L’uomo, del 1959, di Casnate con Bernate (CO), con altre persone stava percorrendo una parte esposta in cresta, sul versante ovest, quando è precipitato per alcune centinaia di metri, a circa 2700 metri di quota. Nella zona c’è ancora della neve e la dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. Immediato l’allarme: sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, allertati anche i tecnici della Stazione di Chiavenna del Soccorso alpino e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.

(foto d’archivio del luogo dell’intervento)