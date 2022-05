Milano. Incidente in Corso XXII Marzo: moto urtata da auto: motociclista scivola per diversi metri fermandosi sotto tram in sosta

Ultimo aggiornamento il 18 Maggio 2022 – 15:11

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, in Corso XXII Marzo, nel centro cittadino, un motociclista di 43 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, avendo riportato un trauma cranico, uno al bacino alla schiena e all’addome, dopo un incidente con una vettura. Stando ad una prima ricostruzione del sinistro, il motociclista è stato urtato da una macchina ed è, poi, caduto per diversi metri finendo contro un tram in sosta.

V. A.