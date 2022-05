Milano San Siro. Ex Mercato di Piazzale Selinunte, Salinari (F.I.): “Chiediamo una Caserma della Polizia, non un centro sociale”

Ultimo aggiornamento il 18 Maggio 2022 – 14:46

La replica al bando dell’Amministrazione Comunale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2022 – “In piazzale Selinunte ci vuole la presenza dello Stato” – commenta Antonio Salinari Capogruppo di Forza Italia nel Municipio 7 – “la sinistra vuole trasformare l’ex mercato di Selinunte in un centro sociale dedicato ai rapper della zona noi chiediamo invece che diventi una Caserma della Polizia per portare sicurezza e legalità nel cuore del quartiere” – continua Salinari – “domenica mattina alle 11.00 come Forza Italia saremo in Piazza con i cittadini davanti all’ex mercato comunale per chiedere al Comune e alle forze dell’ordine di destinare l’immobile ormai vuoto e dismesso a nuovo commissariato di Polizia “- conclude Salinari – “Quella di San Siro è una delle zone di Milano con la maggior presenza di baby gang consegnare questo spazio ai rapper del quartiere è pura follia!”

IL BANDO DEL COMUNE DI MILANO

Il Comune di Milano punta a riqualificare l’ex mercato comunale coperto di piazzale Selinunte. Il piano di rilancio è suddiviso in due fasi: da oggi fino al prossimo 13 giugno è aperto l’avviso pubblico per selezionare attività temporanee che animeranno la struttura nei prossimi 12 mesi, fino al 30 giugno 2023; nel frattempo verrà predisposto un bando per l’assegnazione definitiva.



L’Amministrazione comunale intende selezionare un progetto temporaneo per promuovere l’aggregazione e la partecipazione realizzando, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, attività educative, sociali, sportive, culturale e ricreative nella struttura attraverso la collaborazione con le associazioni e gli enti del terzo settore.



Saranno ammessi progetti che, mediante una proposta di iniziative, conterranno attività caratterizzate da una o più tipologie tra:



a. sociali e ricreative (hobby, solidarietà, laboratori artistici e creativi);



b. formative (corsi di recupero per il contrasto alla dispersione scolastica, corsi di italiano);



c. educative con particolare attenzione al mondo giovanile;



d. culturali (conferenze, concerti, spettacoli teatrali, mostre)



e. sportive e/o motorie;



f. didattiche e di ricerca (sviluppo di nuove competenze e progettualità in contesti marginali).



Le attività dovranno essere svolte nella parte in precedenza destinata alla superficie di vendita (circa 500 mq) e negli spazi esterni limitrofi all’immobile. Il Comune di Milano ha messo a disposizione per le attività temporanee un sostegno economico che può arrivare fino ad un massimo di 40mila euro oltre alla concessione a titolo gratuito dell’immobile per l’utilizzo temporaneo correlato al progetto.



I cittadini potranno fruire in maniera libera e gratuita delle iniziative proposte negli spazi della struttura.



Costruito nel 1957, l’ex mercato comunale coperto di piazza Selinunte è un edificio di proprietà comunale con una superficie complessiva di 968 mq.



All’inizio del 2022 l’ultima attività commerciale concessionaria, la Bessi Supercarni Rho ha abbandonato il mercato coperto in seguito alla scadenza della concessione. L’Amministrazione ha deciso di investire sui progetti per questa struttura in modo da trasformarla in un luogo di aggregazione per il quartiere ed evitare possibili occupazioni abusive.