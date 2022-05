Aperture straordinarie degli Orti Botanici dell’Univeristà Statale di Milano

Ultimo aggiornamento il 19 Maggio 2022 – 19:28

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2022 – Gli Orti botanici dell’Università Statale di Milano aderiscono anche quest’anno al Fascination of Plants Day, la Giornata internazionale dedicata al “fascino delle piante”, con un’apertura straordinaria, visite guidate e laboratori gratuiti (su prenotazione).

Sabato 21 maggio, dalle 10 alle 18, presso l’Orto Botanico di Città Studi in via Golgi 18

Domenica 22 maggio, dalle 10 alle 18, presso l’Orto Botanico di Brera, in via Brera 28 / via F.lli Gabba 10