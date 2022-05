MONZA, L’ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE SOCIALI  PER GLI EVENTI DELLA FIDAPA

Ultimo aggiornamento il 19 Maggio 2022 – 19:55

(mi-lorenteggio.com) Monza, 19 maggio 2022 – L’assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia oggi ha partecipato a Monza a due eventi della Fidapa BPW (Federazione italiana donne arti e professioni). Dopo la cerimonia di premiazione delle Eccellenze femminili in Villa Reale, l’assessore ha preso parte alla cerimonia delle Candele Fidapa BPW Italy della Sezione Modoetia Corona Ferrea Monza e Como, che si è svolta nel Parco di Monza. “Voglio rivolgere le mie congratulazioni e quelle di Regione Lombardia a tutte le donne che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento e ringraziarle per il loro impegno. Si tratta – ha dichiarato l’assessore – di persone che con il loro operato contribuiscono a dare prestigio al nostro territorio e ad ispirare le nuove generazioni”. “Un ringraziamento particolare – ha aggiunto l’assessore – va a Fidapa, non solo per l’organizzazione di questa importante cerimonia, ma anche e soprattutto per il grande lavoro che svolge per valorizzare, promuovere e sostenere le iniziative delle donne nel mondo dell’impresa, delle professioni e dell’arte”.