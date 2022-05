Ultimo aggiornamento il 19 Maggio 2022 – 17:22

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2022 – Sabato 21 maggio alla Feltrinelli piazza Piemonte di Milano è il COSPLAY DAY: un intero pomeriggio di talk, workshop, attività e sfilate, rivolto agli appassionati e curiosi del mondo cosplay. Una giornata a tema, realizzata in collaborazione con Lucca Comics & Games, che arricchisce il programma di eventi e incontri di Manga Mania, l’iniziativa dedicata al manga e al suo immaginario letterario e artistico, attiva fino al 25 maggio in tutte le oltre 100 Librerie Feltrinelli d’Italia e online.

Alle ore 16.00 al via con il talk Evoluzione del cosplay per parlare della nascita del fenomeno e della sua diffusione in Giappone, prima, e in Italia, poi, assieme alla cosplayer di fama internazionale, costumista e stylist NadiaSk, a Gabriella Orefice aka Mogu Cosplay, alla cosplayer, streamer e youtuber italiana Gaia Giselle e a Letizia Livornese conosciuta come Letizia Cosplay.

A seguire, il pubblico di appassionati cosplayer potranno sfilare con i propri costumi ed essere valutati nel corso della giornata da una giuria composta da NadiaSk, Mogu Cosplay, Gaia Giselle. I primi tre selezionati verranno premiati, rispettivamente, con un biglietto di ingresso all’edizione 2022 di Lucca Comics & Games e con due Gift Card laFeltrinelli.

Dalle ore 17.00 si terranno i laboratori dedicati al Cosplay Challenge, un viaggio, condotto da Mogu Cosplay, attraverso il fenomeno delle competizioni internazionali, dal Giappone all’Europa, fino all’America Latina, e al Cosmaking, per scoprire assieme a Gaia Giselle e a NadiaSK i vari passaggi che portano alla creazione di un cosplay: dallo studio dei costumi, la ricerca, la lavorazione dei materiali, l’ideazione della performance, fino alla rappresentazione sul palco.

Durante l’evento non mancheranno live e dirette su Instagram a cura della community Cosplay Italia, animazione e divertimento a non finire.

Informazioni

COSPLAY DAY

laFeltrinelli Libri e Musica piazza Piemonte 2/4 Milano

21 maggio 2022 dalle 16.00 alle 20.00

Ingresso libero