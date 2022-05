Tassa sui rifiuti, le novità a Buccinasco

Ultimo aggiornamento il 19 Maggio 2022 – 17:12

Buccinasco (19 maggio 2022) – I contribuenti di Buccinasco in questi giorni riceveranno a casa l’Avviso con il modelli di pagamento PagoPA per il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2022.

Da quest’anno il metodo di pagamento cambia, come previsto dalla legge: non più tramite bollettino postale ma attraverso la piattaforma digitale PagoPA.

Un’altra importante novità riguarda le utenze non domestiche (esercizi commerciali e imprese): per alcune categorie il Comune ha deciso di tagliare il tributo del 50%, anche grazie a risorse stanziate dal Governo per sostenere le attività penalizzate dall’emergenza sanitaria.

Tra le categorie: musei, biblioteche, scuole, distributori di carburante, impianti sportivi, autosaloni, negozi di abbigliamento e calzature, cartolerie, attività artigianali come barbieri, parrucchieri ed estetisti e botteghe di falegnameria, idraulica, elettricista, fabbro. E, ancora, ristoranti, pizzerie, trattorie, pub, bar, pasticcerie, ortofrutta, fiori e piante, discoteche.

Gli importi indicati nell’Avviso di pagamento inviato dal Comune sono già comprensivi della riduzione.

NOVITÀ PAGOPA



Con PagoPA è possibile gestire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice e immediato, sui canali fisici come uffici postali, banche, edicole, bar (presentando i modelli ricevuti a casa) e su quelli on line (scansionando il QR Code o inserendo il Codice Avviso):

• nei Servizi on line sul sito internet comunale (sezione ‘Pagamento Tari’)

• con l’App IO

• on line sul servizio home banking della propria (pagamento da conto corrente)

• in banca, presso le filiali aderenti o gli sportelli abilitati

• in posta, presso gli uffici postali abilitati

• presso gli esercizi commerciali convenzionati: cerca il logo PagoPA in bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati

È possibile che i vari intermediari di pagamento applichino delle commissioni che non dipendono dal Comune.

SCADENZE

Le rate di pagamento sono due:

acconto: 16 giugno

saldo: 16 dicembre

È possibile pagare l’importo relativo a tutto l’anno (unica soluzione) entro il 16 giugno, utilizzando l’apposito modello per l’unico versamento: nell’Avviso inviato, infatti, ci sono sia i due modelli per acconto e saldo sia il modello per l’unico versamento. Non vanno utilizzati tutti e tre.

INFORMAZIONI

Per qualunque richiesta o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tributi:

tributi@comune.buccinasco.mi.it

tel. 02 45797219-321-223

Lo Sportello (Palazzo comunale, via Roma 2, 4° piano) è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.