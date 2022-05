TORNANO LE FESTE DE L’UNITÀ IN TUTTA L’AREA METROPOLITANA

Ultimo aggiornamento il 19 Maggio 2022 – 17:07

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2022 – Politica, presentazioni di libri, sport, mercatini di hobbisti, buon cibo e musica. Torna la stagione delle feste del Partito Democratico. Con l’arrivo della bella stagione, da questo fine settimana e fino a settembre, in tutta l’area metropolitana si alterneranno le Feste de l’Unità locali. Si partirà proprio da Milano, dal 20 al 22 maggio, con la Festa del Municipio 4 organizzata all’Arci Corvetto in via Oglio 21. Dopodiché sarà il turno di Novate Milanese dal 25 al 29 maggio, di Garbagnate Milanese dal 26 maggio al 5 giugno e di Pregnana Milanese e di Solaro in contemporanea dal 2 al 5 giugno. Ai tanti incontri parteciperanno deputati, senatori, europarlamentari, amministratori locali, realtà del terzo settore e cittadine e cittadini. Nella magica atmosfera delle feste si potrà anche mangiare e ascoltare musica live. Il calendario non si ferma qui, ci saranno tanti altri appuntamenti che accompagneranno la stagione fino alla festa metropolitana di fine agosto.

“Dopo due anni di pandemia finalmente tornano le nostre le Feste de l’Unità. Un momento estremamente importante per il Partito Democratico in cui tutti possono partecipare a dibattiti ed eventi culturali confrontandosi con i nostri eletti locali, nazionali ed europei per migliorare la vita delle persone e portare dei cambiamenti – ha sottolineato la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani -. Ovviamente non mancherà il cibo, da sempre icona della nostra festa, e la musica: in questi anni abbiamo lavorato per unire tradizione e innovazione”.

Redazione