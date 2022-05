Usmae Velate. Festa della Repubblica, il Comune consegna Costituzione e benemerenze

Ultimo aggiornamento il 19 Maggio 2022 – 19:31

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 19 maggio 2022 – Il Comune di Usmate Velate festeggerà il 2 giugno 2022, Festa della Repubblica Italiana, con un momento istituzionale che verrà ospitato in Villa Borgia (Piazzale Pertini) a partire dalle ore 17 alla presenza del Corpo musicale di Usmate Velate con la consegna della Costituzione italiana quale emblema dell’impegno civico dei neo-maggiorenni e con l’attribuzione delle Civiche Benemerenze che rendono omaggio a chi con generoso impegno ha operato per l’intera comunità.

“E’ un momento importante per i neomaggiorenni che speriamo di trovare numerosi nella giornata del 2 giugno – afferma il Sindaco Lisa Mandelli – Il compimento della maggiore età comporta nuove responsabilità all’interno della comunità e una maggior consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. Ecco perché, ormai da anni, il Comune consegna la Costituzione italiana, pilastro fondamentale del nostro vivere democratico”.

A seguire, la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze che quest’anno vedrà la consegna della spilla d’oro (massima onorificenza comunale) a Maria Grazia Nava, mentre l’Associazione Piedibus Usmate Velate Aps riceverà l’attestato di civica benemerenza con medaglia d’argento.

“Nel giorno in cui l’Italia festeggia la Repubblica, desideriamo con orgoglio premiare chi ha operato, spesso nel silenzio e lontano dai riflettori mediatici, a favore della collettività – aggiunge il Sindaco Mandelli – Il riconoscimento a Maria Grazia Nava premia il suo impegno con l’associazione Vivere aiutando a vivere la cui valenza è oggi riconosciuta a livello sovracomunale. La medaglia d’argento verrà consegnata agli infaticabili volontari dell’associazione Piedibus di Usmate Velate, i quali hanno permesso ai cittadini più piccoli di muoversi in sicurezza sul territorio e di scoprire fin dalla tenera età il piacere di una mobilità sostenibile e alternativa a quella delle auto”.