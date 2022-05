Anzano del Parco (CO): incidente auto moto, motociclista in gravissime condizioni

Ultimo aggiornamento il 20 Maggio 2022 – 17:07

(mi-lorenteggio.com) Anzano del Parco, 20 maggio 2022 – Nel pomeriggio di oggi, in via Armando Diaz, un motociclista, la cui età non è ancora nota, è stato soccorso in gravissime condizioni dal personale medico atterrato con l’elisoccorso giunto da Como.

Il ferito è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio con traumi all’arto superiore ed inferiore ed è stato trasportato con manovre di rianimazione in corso in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como.

Stamane, sono stati diversi gli incidenti in moto in Lombardia: i più gravi si sono verificati a Rho, Seregno (MB) e Pontida (Bg), dove tre motociclisti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Diversi gli incidenti in moto anche Milano città.

