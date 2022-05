Ultimo aggiornamento il 20 Maggio 2022 – 17:14

(mi-lorenteggio.com) Darfo Boario Terme, 20 maggio 2022 – Un agricoltore è stato soccorso e trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Civili di Brescia, dopo esser caduto dal trattore, mentre, per cause in fase di accertamento si è ribaltato.

