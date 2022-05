Nel lecchese ciclista cade da mountain-bike e si rompe femore, soccorsi due escursionisti nel comasco

Ultimo aggiornamento il 20 Maggio 2022 – 23:11

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 20 maggio 2022 – Due interventi oggi, venerdì 20 maggio 2022, per la Stazione del Triangolo Lariano. Il primo in mattinata, alle 11:00, per un ciclista caduto con la mountain-bike nel bosco impervio in località Lissolo, a Perego, frazione del comune di La Valletta Brianza (LC). Nella caduta l’uomo, 60 anni, ha riportato vari traumi, tra cui la sospetta frattura di un femore. Sul posto i tecnici del Cnsas, che hanno collaborato con Vigili del fuoco e con il personale dell’automedica. I soccorritori hanno immobilizzato il ferito e lo hanno trasportato con la barella portantina fino all’ambulanza, che lo ha poi portato in ospedale. L’intervento è finito in un’ora e mezza.

Alle 17:15 altro allertamento per i nostri tecnici, sempre in collaborazione con i Vigili del fuoco. Due escursionisti, un uomo e una donna, erano bloccati lungo un percorso attrezzato nella zona di Sass Tavarac, comune di Ponte Lambro (CO). Sono stati raggiunti, messi in sicurezza e riportati su un sentiero sicuro, dove poi sono tornati alla loro auto.

Redazione