25° degli Alpini di Usmate Velate, dal 28 maggio il via ai festeggiamenti

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 21 maggio 2022 – Prenderanno il via sabato 28 maggio i festeggiamenti per il 25° dalla fondazione del Gruppo Alpini di Usmate Velate, un ricco calendario di iniziative patrocinate dall’Amministrazione Comunale che contribuiranno a far conoscere alla cittadinanza le tante attività che vedono protagoniste le nostre “penne nere” e che culmineranno a metà giugno col Raduno sezionale di tutta la Provincia di Monza e Brianza.

Il Raduno sezionale a Usmate Velate è stata voluto dall’Associazione Nazionale Alpini di Monza per dare solennità al 25^ Anniversario di fondazione del Gruppo Alpini locale, e contemporaneamente per dare lustro al 150° anniversario della costituzione del Corpo degli Alpini.

Primo evento in calendario previsto sabato 28 maggio alle ore 11 in Villa Scaccabarozzi con l’apertura ufficiale di una mostra che racconterà il significato dell’essere Alpino declinato nei tanti contesti in cui sono protagonisti.

Sarà però giugno il mese che celebrerà l’importante anniversario, con molteplici iniziative che si concentreranno nel weekend da venerdì 10 a domenica 12. Venerdì 10 giugno alle ore 21 l’appuntamento è nell’aula magna delle scuole medie per il convegno “150° anniversario delle truppe alpine” alla presenza del tenente colonnello Mario Renna.

Usmate Velate ospiterà poi l’11 e 12 giugno il Raduno sezionale, al quale sono attesi almeno 500 alpini da tutta la Brianza. Sarà un’occasione per ritrovarsi in allegria e rinsaldare amicizie, ma sarà anche e soprattutto un momento in cui fare “Memoria” per ricordare coloro che “sono andati avanti”, oltre che per rinnovare un Giuramento di fedeltà verso “la Patria, la nostra Bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana”.

Sabato 11 si inizierà alle 15.30 col carosello della Fanfara “Brigata Alpina Orobica” che da via Volta, passando per Villa Scaccabarozzi, raggiungerà l’Oratorio di Velate. Alle 18 in programma la Messa nel piazzale del Centro sportivo, alle 21 seguirà il concerto del Corpo musicale di Usmate Velate presso il PalaVolley.

Domenica 12 è previsto alle 9 l’ammassamento in via Cadore, da qui partirà la sfilata per le vie cittadine passando per via Isonzo, via Garibaldi e via Milano, fino a raggiungere il Municipio dove avverrà la deposizione della corona presso il Monumento agli Alpini e il passaggio della stecca al Gruppo Alpini di Concorezzo. La giornata si concluderà poi alle 13 a Cascina Corrada per il rancio alpino e alle 18.15 con l’ammaina bandiera.

“Usmate Velate attende le numerose iniziative proposte dagli alpini, da sempre portatori di valori di altruismo, solidarietà, sacrificio e generosità – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Li accoglieremo e li potremo conoscere ancor più in profondità attraverso la mostra che proporranno in Villa Scaccabarozzi. Il momento del passaggio della pala sarà particolarmente significativo: l’abbiamo ricevuta nel 2019, prima della pandemia, e la consegniamo a Concorezzo a due anni di distanza. Il mio ringraziamento va al Gruppo di Usmate Velate che ha saputo predisporre un programma ricco di eventi che permetterà a tutti di cogliere lo spirito che anima gli Alpini”.

“Finalmente, dopo due anni di sosta obbligata, la Sezione di Monza dell’Associazione nazionale alpini torna a chiamare a raccolta i suoi Alpini per il Raduno Sezionale – specificano dalla Sezione di Monza – Un momento tanto atteso di incontro e di aggregazione, ma soprattutto di richiamo forte ai valori che la nostra Associazione difende e sostiene. È nostra tradizione sottolineare, con la presenza di tutti gli alpini della Brianza, una ricorrenza particolare o un traguardo importante celebrato da un Gruppo della nostra Sezione”.