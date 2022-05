Ad Alzano Lombardo in corso la formazione dei tecnici di soccorso in forra

Ultimo aggiornamento il 22 Maggio 2022 – 0:14

ALZANO LOMBARDO (BG), 21 maggio 2022 – – Quella di oggi, sabato 21 maggio 2022, è stata l’esercitazione conclusiva della prima parte di una serie di giornate dedicate alla formazione dei tecnici di soccorso in forra. Dopo l’incontro teorico di partenza, con la presentazione di uno speciale tipo di barella, dodici soccorritori della squadra forra regionale e un istruttore regionale si sono cimentati in una esercitazione che prevedeva l’evacuazione di un ferito nel torrente Nese, molto frequentato durante l’estate e dove sono già stati effettuati interventi. Le squadre hanno iniziato l’avvicinamento e poi hanno compiuto la discesa nel torrente, fino a raggiungere il ferito. Lo hanno trattato sotto l’aspetto sanitario, immobilizzato e messo nella barella in dotazione; poi sono cominciate le calate con teleferiche, fino al punto in cui il ferito è stato preso in carico dalla squadra alpina. La squadra forra ha proseguito con la discesa integrale nel torrente, anche con manovre di autosoccorso, per ripassare questa particolare tipologia di tecniche. È stata una giornata importante soprattutto per l’interazione tra le due diverse componenti, forra e alpina, chiamate a operare insieme in diverse occasioni.