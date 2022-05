Cesano Boscone. Diabete mellito e diabete mellito di tipo 2: se ne parla in Villa Marazzi

Ultimo aggiornamento il 21 Maggio 2022 – 7:38

Cesano Boscone, 20 maggio 2022 – Martedì 24 maggio alle ore 21.00, presso la Sala delle Carrozze di Villa Marazzi, in via Dante, 48, si terrà un incontro con due specialiste, Maria Elena Malighetti, specialista in endocrinologia e Maria Letizia Deriu, biologa e nutrizionista, per approfondire il tema del diabete e in particolare del diabete mellito di tipo 2: una malattia cronica che si presenta nel 90% dei casi di diabete, caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue e dovuta a un’alterazione della quantità o del funzionamento.

Presenta l’incontro, il vice Sindaco, Salvatore Gattuso.

Redazione