Di Marco (M5S): «Parole di Conte certificano qualità del lavoro del gruppo, lavoriamo ad alternativa ai fallimenti del centro destra»

Ultimo aggiornamento il 21 Maggio 2022 – 11:39

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2022 – Giuseppe Conte è intervenuto, tramite video messaggio, durante l’apertura dei lavori di “SaliAbordo” la serie di incontri-evento organizzati dal Movimento Cinque Stelle Lombardia nelle province lombarde.

Dopo il capo politico ha preso la parola il Consigliere regionale Dario Violi (M5S): «La partecipazione di Giuseppe Conte ai nostri lavori certifica quanto conti la Lombardia per il Movimento Cinque Stelle e la bontà del lavoro portato avanti dal nostro gruppo, durante questi cinque anni di opposizione alle inadeguatezze del governo di centrodestra guidato da Fontana».

Conte ha rimarcato l’importanza di lavorare a un fronte progressista, per costruire un’alternativa credibile.

Nicola Di Marco (Capogruppo M5S): «La direzione in cui stiamo lavorando è quella di una proposta che non solo sia in grado di unire tutte le forze politiche di opposizione, sia dentro che fuori il Consiglio Regionale, ma soprattutto di coinvolgere tutti i cittadini stufi delle liste d’attesa infinite, dei ritardi di Trenord e di un modo di fare politica, quello del centrodestra, che dietro agli annunci nasconde il vuoto del fallimento. Il percorso è già avviato, attraverso tavoli tematici, il cui lavoro è quello di arrivare a proporre ai cittadini i temi sui quali vogliamo costruire la Lombardia di domani: sostenibilità, innovazione e lavoro. Il Movimento Cinque Stelle lavora per le proposte non al toto-nomi».

Redazione