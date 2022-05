Incidente mortale a Rovato, furgone si ribalta: un morto

Ultimo aggiornamento il 21 Maggio 2022 – 10:05

(mi-lorenteggio.com) Rovato, 21 maggio 2022 – Stamane, intorno alle ore 8.00, in via XXV Aprile, all’altezza del civico 65, un furgone, per una dinamica in fase di accertamento, dopo l’impatto con un veicolo, si è ribaltato. Il conducente del mezzo è deceduto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi. Altre due persone, un uomo di 34 anni e una donna di 47 anni sono state soccorse dai Vigili del Fuoco, dal personale medico, giunto con l’elicottero da Bergamo, e dai sanitari di due ambulanze e un’automedica. I feriti dopo le prime cure sono state trasportate in codice giallo in ambulanza all’ospedale di Chiari e al Poliambulanza. Sul posto è giunta anche la Polstrada, che oltre a bloccare il tratto stradale per permettere le operazioni di soccorso, ha fatto tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.