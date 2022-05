Persone fuori dal Comune?”, che provano a migliorare la PA

Ultimo aggiornamento il 21 Maggio 2022 – 15:07

Corsico (21 maggio 2022) – Martedì 24 maggio, la sala “La pianta” di via Leopardi 7 ospiterà un evento che – in un doppio appuntamento – intende promuovere la cultura di servizio nella pubblica amministrazione. Coordinerà gli incontri il consigliere comunale Roberto Masiero.

Un evento soprattutto formativo che prenderà spunto dall’esperienza di Michele Bertola, direttore generale del Comune di Bergamo e autore del libro “Persone fuori dal comune. Storie di donne e uomini che hanno provato a cambiare la pubblica amministrazione. E qualche volta ci sono riusciti”,

Ci saranno due diversi momenti: prima alle ore 14, è previsto un momento di formazione rivolto a una quarantina di dipendenti comunali e alla sera, alle ore 20.30, ai rappresentanti delle istituzioni, dei sindacati e i cittadini.

Alla sera, sarà presente anche Claudio Orlandini, direttore di ComTeatro, che leggerà due storie selezionate dal libro che animeranno gli spazi di confronto e discussione con il pubblico presente.

Michela Bertola nel suo libro “Persone fuori dal comune” ha raccontato le vicende di donne e uomini che lavorano nei Comuni.

Come si legge nella prefazione scritta da Fabrizio Barca “le storie sono narrate a Cecilia, giovane funzionaria appena assunta, da una figura che quelle storie ha incrociato nella propria vita itinerante di ispettore della Ragioneria Generale, con il mandato di verificare l’aderenza degli atti amministrativi e contabili dei Comuni alle norme. Qui sta la ‘trovata’ della cavalcata, in cui noi lettori assistiamo alla formazione di un nuovo quadro della PA da parte di un quadro alle soglie della pensione, che ha compreso nel profondo cosa va e cosa non va in quel mondo, i limiti profondi della propria stessa funzione di controllante delle procedure formali e come il “fattore umano” possa fare differenza. Con coraggio e ottimismo, egli sceglie di insegnare a Cecilia, attraverso quelle storie, come prestare prima di tutto attenzione al benessere ultimo dei cittadini serviti e dove siano i guasti del sistema”.