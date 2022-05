ATTIVO IL TELEFONO AMICO PER I DIRITTI DEI CANI IN SPIAGGIA

Ultimo aggiornamento il 22 Maggio 2022 – 14:29

(mi-lorenteggio.com) ROMA, 22 maggio 2022. Grazie alla complicità del bel tempo e delle alte temperature di questi giorni la stagione balnearare 2022 si è aperta con un certo anticipo rispetto agli scorsi anni e come ogni anno l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA offre una serie di servizi di consulenza gratuita rivolta ai turisti con i cani al seguito che vogliono accedere alle spiagge. i servizi attivi da domani sono tre. IL TELEFONO AMICO, LE CONSULENZE PER LE MULTE RICEVUTE PER I CANI IN SPIAGGIA E DA QUEST’ANNO ANCHE IL SERVIZIO DI CONSULENZA WHATSAPP. Ecco di seguito la guida per accedere ai servizi e come funzionano.



IL TELEFONO AMICO

Si accede a questo servizio chiamando tutti i giorni esclusivamente dalle 17 alle 19 il numero 3479269949 non si tratta di un numero verde ma la telefonata viene addebitata secondo il contratto telefonico e le tariffe della compagnia del chiamante. Il servizio offre consulenza gratuita sui diritti ed i doveri dei cani in spiaggia ed è completamente gratuito (a meno che non si richiedano perizie o informazioni particolari per i quali necessita la consulenza di un esperto specializzato) Non fornisce invece servizi di informazione in merito agli elenchi delle spiagge disponibili o meno per accedervi con i cani.



SERVIZIO WHATS APP

Da gli stessi servizi del telefono amico ed anche il a cui rivolgersi è lo stesso, si garantisce una risposta entro 48-72 ore dalla ricezione della richiesta.

CONSULENZE PER LE MULTE IN SPIAGGIA

La prima consulenza è gratuita e può essere richiesta sia attraverso i servizi del telefono amico e whats app oppure via email all’indirizzo di posta elettronica presidenza.aidaa@gmail.com non inviare alcun documento se non espressamente richiesto.

V.A.