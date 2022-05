Ultimo aggiornamento il 22 Maggio 2022 – 22:52

(mi-lorenteggio.com) Montegrino Valtravaglia, 22 maggio 2022 – Intorno alle ore 19.00 di questa sera, lungo la S. P. 23, un motociclista, per cause e dinamica in fase di accertamento, ha perso la vita, dopo esser caduto dalla moto lungo un tornante. Inutili i soccorsi del personale medico e sanitario, giunti con l’elisoccorso e un’ambulanza.

Redazione