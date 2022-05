Incidente stradale a Cassago Brianza: atterrato l’elisoccorso

Ultimo aggiornamento il 22 Maggio 2022 – 0:53

(mi-lorenteggio.com) Cassago Brianza, 22 maggio 2022 – Ieri sera, intorno alle ore 22.00, in via Nazario Sauro, all’altezza del civico 84, per cause e dinamiche in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, una moto ha travolto un pedone. Sia il motociclista che il pedone sono rimasti feriti in modo grave.

Quattro le persone coinvolte nel sinistro: due 19enni, un 21enne e una donna di 53 anni.

Sul posto è giunto, da Como, l’elisoccorso, adibito per i voli in notturna, oltre a due ambulanze della Croce Bianca Merate, una della Soccorso di Lurago d’Erba e due automediche.

Il bilancio è di due feriti gravi, trasportati in ambulanza, in codice rosso: uno all’ospedale di Merate e uno in quello di Lecco. Un altro ferito è stato trasportato in codice verde. Non ospedalizzata la quarta persona coinvolta.

