MILANO È MEMORIA. DOMANI AI GIARDINI FALCONE E BORSELLINO LA CITTÀ COMMEMORA LE VITTIME DELLA STRAGE DI CAPACI  

Ultimo aggiornamento il 22 Maggio 2022 – 14:48

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2022 – Domani, lunedì 23 maggio, alle ore 17, presso i Giardini Falcone e Borsellino, in via Benedetto Marcello 4, si terrà la commemorazione delle vittime della Strage di Capaci, nel trentennale dell’attentato in cui furono assassinati il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie e magistrato Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Alla cerimonia interverranno Libera, Alessandra Dolci, coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia, e il Comune di Milano. Sono previsti anche interventi da parte di alcuni studenti in rappresentanza delle scuole milanesi che nel corso dell’anno e durante questi giorni, in laboratori e incontri, hanno approfondito i temi della legalità e della lotta alla mafia.



Alle ore 17:58, momento dello scoppio dell’ordigno che investì le auto su cui viaggiavano Falcone e la sua scorta, la sirena di un automezzo dei Vigili del Fuoco risuonerà per lasciar spazio quindi a un minuto di silenzio.

La cerimonia sarà conclusa dalle note suonate dalla tromba del maestro Raffaele Kohler.

V.A.