OMOFOBIA: OFFESE A MAURO FESTA DI PARTITO GAY IN STABILIMENTO A GENOVA

Ultimo aggiornamento il 22 Maggio 2022 – 14:43

DRAGHI INSERISCA NON DISCRIMINAZIONE NEL DECRETO BALNEARE. TOTI INTERVENGA CONTRO GESTORE.

(mi-lorenteggio.com) Genova, 22 maggio 2022. Mauro Festa, Responsabile del Partito Gay LGBT+ per Milano e che è stato anche Candidato a Sindaco per il capoluogo lombardo alle scorse elezioni, è stato vittima di omofobia nello stabilimento ERA ORA SUMMER BAR a Recco, in provincia di Genova.

“Il proprietario, dopo avermi accolto insieme ad amici e sostenitori già un pò a brutto muso con frasi del tipo: ‘stiamo aprendo ora (erano le 12!). Da mangiare c’è quello che c’è sempre, dovete aspettare!’ Ha continuato con l’aggressività e d il soggetto ha iniziato ad inveire urlando ed offendendo con parolacce, fino ad arrivare alla gravissima e consueta frase tipica della sottocultura omofoba italiana: fr*ci di me*da”! Sconsigliamo vivamente di sovvenzionare con i vostri soldi omofobia e maleducazione” dichiara Mauro Festa – Responsabile Milano – Partito Gay LGBT+

“Do la mia piena solidarietà a Mauro e di tutto il partito e mi auguro arrivino da ogni parte politica, le offese omofobe che ha subito con i suoi amici rappresentano , purtroppo, quanto accade ogni giorno ed ogni estate a tante persone LGBT+ in ogni parte di Italia. Facciamo appello al Comune di Recco e al Presidente della Regione Liguria Toti, affinché intervengano con delle azioni formali nei confronti del gestore dello stabilimento – dichiara Fabrizio Marrazzo, Portavoce Partito Gay – LGBT+. Solidale Ambientalista e Liberale per i diritti LGBT – Inoltre, dal momento che il Governo sta discutendo per rivedere le Concessioni Balneari, a partire da gennaio 2024, chiediamo che nel Decreto sia presente il requisito fondamentale che chi discrimina non può avere in licenza uno stabilimento e qualsiasi attività. Questo già avviene per altre attività, dunque ci sembra opportuno inserirlo anche come requisito per tutti gli stabilimenti.Tutte le persone devono essere libere di andare al mare o di consumare un pasto dove desiderano.”

Redazione