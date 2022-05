Prima Consulta comunale per l’ESTETICA in Italia

Ultimo aggiornamento il 22 Maggio 2022 – 15:04

“Siamo orgogliosi e felici di annunciare che è nata la prima Consulta all’Estetica in Italia!

È nel Comune di Corbetta dove il Sindaco Marco Ballarini ha fortemente voluto istituire il primo Assessorato all’Estetica in Italia AntonellaCislaghi.

Presidente della consulta è #FrancescoOppiGuado Officine Creative dal 1969 che lavorerà affiancato da tanti volenterosi collaboratori, accomunati dall’idea del bello. Un grande passo in avanti per la valorizzazione del nostro meraviglioso paese!”

Questo si legge sulla pagina social dell’”Assessorato all’Estetica” il comitato di artisti e intellettuali sostenuto anche da Vittorio Sgarbi, guidato dallo scrittore Federico Scarioni.

Il Sindaco di Corbetta Marco Ballarini non ha perso l’occasione creando una delega ad hoc in Cultura e dando vita, appunto, alla prima Consulta Comunale per l’Estetica a livello nazionale.

Tanti i temi e le prerogative di questo organo consultivo che avrà ruoli sia di controllo che propositivi.



Durante la prima seduta è stato nominato presidente Francesco Oppi, artista e scrittore, direttore del Guado, lo storico cenacolo culturale ed artistico che ha sede nella splendida omonima cascina sul Naviglio Grande. Così il primo presidente di una consulta comunale con questi ruoli: “Sono felice e orgoglioso di essere stato eletto primo presidente della prima Consulta comunale in Italia (con Assessorato delegato) dedicata alla Bellezza.

Questo è un altro piccolo passo utile al miglioramento delle nostre comunità.

Ringrazio il Sindaco Marco Ballarini, l’Assessore alla Cultura Antonella Cislaghi e i miei qualificati colleghi nominati nella “Consulta Comunale per l’Estetica” del Comune di Corbetta.

Un pensiero speciale agli amici Federico Scarioni, Giuseppe Abbati ed Emanuele Torreggiani con i quali abbiamo dato anima a questa idea. Lavoreremo insieme per far vivere più bellezza. L’Estetica è una categoria che abbraccia l’universo delle cose materiali e non. Cercherò di dare un contributo fattivo in tutti gli ambiti di intervento”.

Con Oppi nella Consulta per l’Estetica ci sono: Federico Scarioni gli Assessori Antonella Cislaghi e Alessio Urbano, Mauro Bergamaschi, Patrizia Comand, Antonio Garbini, Massimo Raimondi.

Il Sindaco Ballarini ha commentato a caldo:”LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE: ABBIAMO UFFICIALMENTE COSTITUITO LA PRIMA CONSULTA PER L’ESTETICA D’ITALIA.

A partire da oggi inizia il lavoro della neonata Consulta Comunale per l’Estetica di Corbetta, costituita da esperti, professionisti, cittadini e rappresentanti del volontariato.

Una bellissima realtà fortemente voluta dall’Assessore all’Estetica Antonella Cislaghi, che non dimentichiamo è la prima in Italia ad aver ricevuto la Delega a questo Assessorato.

Così come oggi Corbetta ha la prima Consulta per l’Estetica d’Italia.

Con il massimo supporto della nostra Amministrazione, insieme a tutte le nuove Consulte lavoreremo per rendere ancor più partecipata la nostra Corbetta.

Buon lavoro a tutti, verso un nuovo percorso di partecipazione popolare alla vita della Città!

Redazione