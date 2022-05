FALCONE, PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA: ONORARE SEMPRE MEMORIA PER MANTENERE VIVO RICORDO ANCHE IN NUOVE GENERAZIONI

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 14:48

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 magio 2022. “La strage di Capaci è una delle pagine più tristi e più gravi della storia d’Italia”. Così il presidente della Regione Lombardia, nel giorno del 30° anniversario della strage di Capaci. “È dovere delle istituzioni – prosegue il governatore – onorare sempre la memoria di chi, come il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della sua scorta, sono rimasti vittime della mafia”. “Il loro ricordo, soprattutto verso le nuove generazioni – conclude – deve essere anche un monito per non abbassare la guardia e a contrastare qualsiasi forma di fenomeno mafioso”.

V.A.