Lissone. Giornata Mondiale dell’Ambiente, con il Centro del Riutilizzo

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 19:09

un pomeriggio di intrattenimento e di buone pratiche per la sostenibilità

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 23 maggio 2022. Promuovere le buone pratiche di riciclo e di riuso, contribuendo a un’economia circolare e alla sostenibilità ambientale già con semplici scelte nel quotidiano stile di vita. È con questo proposito che l’Amministrazione Comunale organizza un evento per promuovere il Centro del Riutilizzo di Lissone, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che ricorre il 5 giugno.

Realizzato in collaborazione con Consorzio Comunità Brianza, gestore del Centro del Riutilizzo lissonese, l’evento inserisce in calendario una serie di proposte per incentivare comportamenti virtuosi e valorizzare il Centro di via delle Industrie quale luogo consolidato per ridurre gli sprechi.

Domenica 5 giugno 2022, dalle 14 alle 19, presso il Parco Carlo Maria Martini a Lissone (vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco con ingresso da via Sandro Botticelli o via Angelo Cazzaniga) avrà luogo un pomeriggio di festa, con attività di intrattenimento, laboratori e stand informativi per spiegare ad adulti e bambini come dare nuova vita ad oggetti in disuso.

Filo conduttore dell’iniziativa è 5R: Riduco, Riuso, Recupero, Riciclo e Raccolgo Differenziato. Ogni postazione, quindi, sarà dedicata ad un tema specifico e presidiata da personale educativo e tecnico.

Sarà possibile partecipare alle attività della Ciclofficina “La bottega” e al Restart Party per aggiustare elettrodomestici e altri oggetti rotti insieme agli operatori dell’Associazione Restarters Milano. Si potranno costruire monili in un’attività laboratoriale insieme ai ragazzi di Fondazione Stefania e scoprire il bicchiere riutilizzabile realizzato con gli scarti del caffè del progetto CO.CO.CO. – Contenitori per un Consumo Consapevole, ideato dalla cooperativa sociale Buenavista. Inoltre, con una postazione gioco si sperimenteranno sul campo le conoscenze sulla corretta raccolta differenziata e sui materiali: i giocatori si cimenteranno collocando prodotti comuni e insoliti nel giusto spazio di raccolta in base alla loro composizione e al loro destino finale.

Per i bambini, ma non solo, alle 15.30 è in programma un laboratorio di costruzione di giocattoli con oggetti d’uso comune inutilizzati: calze spaiate, bottoni vecchi, nastri usati, scarti di stoffa daranno forma a burattini, draghi volanti o cavallini, giochi dell’infanzia di un tempo quando riciclare era parte della quotidianità.

Durante tutto l’evento il Centro del Riutilizzo esporrà gli oggetti donati dai cittadini che potranno essere ritirati gratuitamente grazie al personale presente. Inoltre sarà allestita la mostra “Sensibili al Cambiamento” per illustrare le buone pratiche quotidiane di riutilizzo e riciclo.

V.A.