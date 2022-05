MONTE MANIVA/BS, : REGIONE ADERISCE A PATTO TERRITORIALE.

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 14:57

ASSESSORE REGIONALE MONTAGNA: 17 MILIONI PER 10 INTERVENTI DI SVILUPPO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2023. Regione Lombardia aderisce al Patto Territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità del territorio montano del Monte Maniva, in provincia di Brescia, finalizzato alla realizzazione di dieci interventi infrastrutturali strategici, per un importo complessivo di 17 milioni di euro, di cui 12.518.000 di euro messi in campo da Regione. A prevederlo la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Montagna ed Enti locali.

“Parliamo di un’operazione strategica – spiega l’assessore regionale – destinata a migliorare il Maniva, nello specifico le vie di accesso, la mobilità e l’accoglienza, anche in ottica del grande appuntamento Olimpico del 2026 che potrebbe essere anche per questo comprensorio montano una leva importante per il turismo. Continua l’azione di Regione Lombardia – sottolinea – in particolare dell’assessorato dedicato, nel finanziare interventi a favore dei territori interessati dalla presenza di comprensori sciistici e a contrastare il trend dello spopolamento delle aree montane”.

GLI INTERVENTI – “Grazie al Patto Territoriale – continua l’assessore alla Montagna -, che vede come soggetto capofila la Comunità Montana della Valle Trompia, verranno realizzati i seguenti dieci interventi strategici: adeguamento funzionale impianto di risalita Zocchi (sostituzione impianto esistente); rinnovo e potenziamento impianto di risalita Barard (sostituzione impianto esistente); completamento impianto polifunzionale antincendio / neve programmata località Dasdana; messa in sicurezza viabilità Anfo – Passo Baremone (realizzazione piazzole, paravalanghe, ripristino murature di sostegno); realizzazione parcheggio multipiano; azioni di potenziamento dell’attrattività turistica dei comparti ‘Rocca d’Anfo’ e ‘Lago d’Idro’ (ristrutturazione ex caserma Zanardelli); collegamento ciclo-pedonale tra centro di Collio e la frazione di Memmo; nuovi servizi per l’utenza in località Persek (realizzazione area ricettiva alla partenza seggiovia Persech); realizzazione Parco giochi in legno (in comune di Bagolino); potenziamento connettività e Smart-Land”.

IL PARTENARIATO LOCALE – Al Patto Territoriale aderiscono le Comunità montane di Valle Trompia e di Valle Sabbia, i Comuni di Bagolino e Collio e la società Maniva Ski srl.

IL SOTTOSEGRETARIO: SPORT VOLÀNO PER ECONOMIA LOCALE – “Questo passo è un passaggio fondamentale verso l’approvazione di un patto territoriale che – sottolinea il sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – porterà benefici all’economica locale potenzialmente avvertibili tutto l’anno. L’ammodernamento delle strutture sciistiche del Monte Maniva, la realizzazione di nuovi sistemi di innevamento e il miglioramento dell’accessibilità stradale aumenteranno l’attrattività turistico-sportiva di questa parte poco conosciuta delle Prealpi bresciane. Questo non solo nei confronti degli amanti delle discipline invernali. Con la realizzazione, per esempio, del collegamento ciclopedonale tra Collio e Memmo e la sostituzione della vecchia seggiovia Barard con un impianto più efficiente e moderno, aumenterà l’appeal di queste splendide montagne anche nei confronti degli appassionati di trekking e mountain bike”.

V.A.