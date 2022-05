SOLIDARIETÀ. DOMANI A SAN SIRO IL DERBY DI IN CAMPO CON IL CUORE 

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 15:06

Dalle 12 alle 15 il trofeo per raccogliere fondi per la cardio protezione. Il ricavato a sostegno della donazione di defibrillatori al Corvetto e al Parco di Trenno



(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2022 – Si giocheranno domani, martedì 24 maggio, dalle 12 alle 15 sul campo di San Siro, il quinto Trofeo In Campo con il Cuore e il quarto derby Charity Milan Inter. In campo appassionati e tifosi per sostenere l’importanza della prevenzione e dei defibrillatori salvavita sul territorio.



I fondi raccolti sosterranno la donazione di defibrillatori da destinare agli uffici del Comune al Corvetto e al Parco di Trenno, posati e messi a disposizione per la tutela di tutti.



Per il quinto derby Charity San Siro, realizzato con il portale d’aste benefiche Charitystars, scenderanno in campo nella veste speciale di CT le glorie di Inter e Milan Evaristo Beccalossi e Angelo Carbone, che guideranno questo speciale Derby per il Cuore con giocatori benefattori provenienti da tutta Europa che si sono aggiudicati all’asta un ruolo.

Un evento che è arrivato alla sua quarta edizione, voluto fortemente dall’Associazione In Campo con il Cuore, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale di Milano, e che dal 2014 si occupa di donare ed installare a Milano defibrillatori salvavita e di formare i giovani sulla cardio protezione.



Fino a oggi l’Associazione In Campo con il Cuore, che vanta campioni come Paolo Maldini e Ivan Capelli come testimonial, ha collocato nel territorio milanese oltre 35 defibrillatori: da Palazzo Reale al Parco Sempione, dal Castello Sforzesco alle sedi dei municipi, passando per le scuole della città e la zona dei Navigli.



