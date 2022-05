Vasco all’Ippodromo La Maura: metrò e parcheggi chiudono più tardi: gli orari dei mezzi

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 16:20

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2022 – Ecco tutte le informazioni per raggiungere il concerto in programma martedì 24 maggio e rientrare con i mezzi pubblici. In metrò, potete pagare con carte o bancomat direttamente ai tornelli evitando la coda alle casse per fare il biglietto.

Metrò + percorsi a piedi

Per raggiungere il concerto con la metropolitana scendete in queste stazioni servite dalle linee M1 e M5:

se avete il biglietto POSTO UNICO: Lampugnano, Uruguay, Lotto o San Siro Stadio

se avete il biglietto PIT GOLD: Uruguay, Bonola o San Siro Stadio

Poi seguite i percorsi a piedi suggeriti a questa pagina.

M1 (diramazione Rho Fieramilano) e M5 fino a tarda notte – mappa del metrò

La diramazione della M1 verso Rho Fieramilano e la linea M5 sono potenziate e chiudono più tardi (alcuni treni sulla linea M1 in servizio da Rho Fiera terminano a San Babila. La diramazione della M1 verso Bisceglie chiude al normale orario). Qui trovate gli orari delle ultime partenze.

Ultimi treni M1 (diramazione Rho Fieramilano):

da Rho Fieramilano per Sesto 1:30

da Sesto per Rho Fieramilano 00:17

da Lotto per Rho Fieramilano 1:34

Ultimi treni M5:

da San Siro Stadio per Bignami 1:30

da Bignami per San Siro Stadio 1:30

Evitate la coda per il biglietto. In metrò pagate con carta contactess – come funziona

Andate direttamente ai tornelli color arancio. Avvicinate il bancomat o una carta di credito al lettore quando entrate, avvicinateli sempre anche quando uscite. Non ci sono commissioni, pagate solo il costo della tariffa. Il pagamento funziona su tutte le linee M1, M2, M3 e M5. Non vale sulle linee S e sui treni.

Parcheggi aperti fino alle 2:30 – mappa dei parcheggi

I parcheggi di Lampugnano e Molino Dorino restano aperti fino alle 2:30 di notte. Trovate l’elenco dei parcheggi a questa pagina.

Bus notturni – mappa della rete

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne. Informazioni a questa pagina.

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiuse a fine concerto

Su disposizione della Questura chiuderemo le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta sul finire del concerto, per permettere il rientro del pubblico dalla stazione di San Siro Stadio verso il centro.

Bus 64 deviata

Dalle 7 del 24 alle 7 del 25/5 i bus, in direzione Bonola, deviano da piazza Scolari a via Cilea. Non percorrono via Mafalda di Savoia. Passano da via Angioletti e via Balla. Verso Lorenteggio i bus deviano da via Cilea/via Bacchelli a via Balla/via Rizzardi. Non percorrono via Lampugnano e via Angioletti.

Bus 78 deviata

Dalle 7 del 23/5 alle 7 del 24/5 devia solo verso Govone. Dalle 7 del 24 alle 7 del 25/5 in entrambe le direzioni. I bus saltano le fermate tra via San Giusto/via Dessié e Lotto. Non percorrono via Harar, via Pinerolo, via Ippodromo, via Diomede. Passano da via Dessié, via dei Rospigliosi, via Monreale, piazzale Zavattari e viale Migliara.

Linea Q78 deviata

Dalle 22 a fine servizio del 23/5 devia solo verso Govone. Dalle 22 a fine servizio del 24/5 in entrambe le direzioni. I bus saltano le fermate tra il capolinea San Siro Stadio e Lotto. Non percorrono via Pinerolo, via Ippodromo e via Diomede. Passano da via Sant’Elena, via Marx, via Pio, via San Giusto, via Dessié, via dei Rospigliosi, via Monreale, piazzale Zavattari e viale Migliara.