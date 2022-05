5 Consigli per Scegliere un Nome Aziendale

Ultimo aggiornamento il 24 Maggio 2022 – 20:29

Come scegliere il miglior nome per un’azienda?

Milano, 24 maggio 2022 – Di solito, startup e attività ben consolidate utilizzano la propria missione, settore commerciale o storia dietro le persone per trovare un nome adatto. Tuttavia, nel mondo altamente competitivo di oggi esistono tante piccole e medie imprese che potrebbero già avere un nome simile a quello che vorresti scegliere per la tua azienda, obbligandoti a usare la fantasia al massimo.

Marketing e branding possono aiutarti nel processo di creazione del nome attraverso tecniche e analisi per delineare al meglio i contorni del tuo business, e da questi creare un nome originale.

Ecco alcune idee e principi per scegliere un nome appropriato e distintivo per la tua azienda.

1. Punta sulla semplicità

La prima caratteristica che contraddistingue un nome aziendale è la sua semplicità.

Più è semplice, più sarà facile ricordarlo dopo aver visto il logo o letto il nome su un biglietto da visita.

Assicurati che sia facile da pronunciare per le persone della tua zona, e se vendi su internet in tutto il mondo, anche per chi parla diverse lingue.

2. Fai in modo che sia memorabile e immediato

Un nome aziendale è come un nome proprio di persona. Nessuno vorrebbe avere un nome troppo lungo, oppure un nome che tutti ricordano negativamente.

Allo stesso modo, un nome aziendale può essere molto breve, ma mai troppo lungo. Deve anche essere distinguibile e memorabile positivamente, così che tutti possano associarlo facilmente all’attività commerciale.

Un nome lungo o complicato, oltre ad essere più difficile da ricordare, avrà anche un effetto estetico piuttosto deludente su materiale promozionale come penne personalizzate, calendari o carta intestata.

Fatti un’idea sull’utilità dei gadget aziendali visitando questo sito.

3. Verifica la disponibilità del dominio

Il dominio di un sito è l’indirizzo URL, che deve contenere il nome che hai scelto per la tua azienda. Insieme all’originalità e semplicità del nome, assicurati che sia disponibile il corrispettivo in digitale.

Se così non fosse, e qualcuno lo avesse già acquistato e utilizzato, puoi provare a fare un’offerta per rilevarlo, oppure sarà meglio scegliere un diverso nome aziendale o trovare un’alternativa per il dominio.

Per la massima visibilità, fai stampare l’indirizzo del tuo sito su biro personalizzate, abbigliamento per dipendenti e altri prodotti promozionali.

4. Chiedi un parere

Dopo aver selezionato alcune possibilità per il nuovo nome, chiedi aiuto. Colleghi, amici, parenti, sondaggi online e sui social sono ottimi punti di partenza.

L’obiettivo è capire che impressione fa il nome che hai scelto sul tuo pubblico. Nel mondo del branding, il nome è importante tanto quanto un pittogramma o un logo in generale, perché deve avere un impatto positivo nella mente dei tuoi potenziali clienti.

5. Assicurati che sia esclusivo

Il nome della tua attività deve essere unico al mondo. Fai di tutto affinché non sia simile a nessun altro nome già esistente, e garantisci un’originalità assoluta, anche rispetto a marchi di altre zone del mondo.

I clienti si aspettano che nome aziendale, prodotti, servizi e personale siano coerenti, sempre. Per questo motivo, è importante che in qualità di proprietario tu sia felice del nome scelto e possa rappresentarlo al meglio.

L. M.